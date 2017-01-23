Переговоры закончатся поздно - Спецпредставитель ООН в Сирии

К вечеру понедельника, после почти 8 часов переговоров по Сирии в Астане, остается еще "очень много работы", сообщил журналистам в кулуарах Стаффан де Мистура, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Сирии.
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