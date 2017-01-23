Переговоры закончатся поздно - Спецпредставитель ООН в Сирии

К вечеру понедельника, после почти 8 часов переговоров по Сирии в Астане, остается еще "очень много работы", сообщил журналистам в кулуарах Стаффан де Мистура, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Сирии.

"Что сейчас происходит? Сделано много домашней работы. Переговоры закончатся поздно, я думаю.
Я могу с вами поговорить завтра утром или в обед. Сейчас еще очень много работы", - сказал Стаффан де Мистура журналистам.

Встреча началась примерно в два часа дня сегодня в Астане. На встрече присутствуют представители разных группировок так называемой сирийской оппозиции, официального Дамаска, представитель ООН, и представители гарантов переговоров - России, Ирана и Турции.

Фото www.un.org

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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