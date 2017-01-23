Стороны межсирийского конфликта не сели за один стол переговоров в Астане

Переговоры в Астане по Сирии - не прямые. Делегации находятся в шести разных комнатах и общаются между собой через посредников, сообщил в понедельник прессе в кулуарах Астанинского процесса заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

«Нет, (переговоры – V) – не прямые. Они (участники - V) за один стол сели в начале, но затем разошлись по своим переговорным комнатам, и через посредников переговоры ведут», - рассказал Василенко.

По его словам, для каждой делегации в отеле Rixos Astana, где проходят переговоры, выделена своя отдельная комната.

«Считайте: три страны-инициатора (Россия, Турция и Иран - V), Организация объединенных Наций, правительство (Сирии - V) и оппозиция - шесть. Значит шесть (комнат - V)», - перечислил замминистра.

Переговоры будут продолжены во вторник утром.

«План такой, - подчеркнул он. - Я пока не могу сказать, они еще не решили будет ли она (итоговая пресс-конференция - V) вообще».

Фото Радмира Фахрутдинова