Официальный Дамаск готов продолжать диалог с оппонентами

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Фото Радмира Фахрутдинова
Глава делегации Сирийской Арабской Республики на переговорах в Астане, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявил, что ему было болезненно сидеть в одной комнате с другими сирийцами, которые относятся к оппозиции. Однако, заверил он во вторник по итогам переговоров на пресс-конференции, представители официального Дамаска будут продолжать это делать для того, чтобы «остановить кровопролитие и террор среди народа».
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