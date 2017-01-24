Официальный Дамаск готов продолжать диалог с оппонентами

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Фото Радмира Фахрутдинова

Глава делегации Сирийской Арабской Республики на переговорах в Астане, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявил, что ему было болезненно сидеть в одной комнате с другими сирийцами, которые относятся к оппозиции. Однако, заверил он во вторник по итогам переговоров на пресс-конференции, представители официального Дамаска будут продолжать это делать для того, чтобы «остановить кровопролитие и террор среди народа».

«Для нас это было очень болезненно - сидеть в одной комнате с другими сирийцами, которые связаны с иностранными программами и которые работают на иностранные силы. Некоторые из них совершили даже террористические акты, атаки», - сказал Джафари, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что официальный Дамаск продолжит такие вынужденные встречи для восстановления мира в стране.

«Мы будем это делать для того, чтобы спасти нашу страну и наш народ. Но мы это делаем в соответствии с определенными рамками, в соответствии со специальными программами, положениями и в соответствии с определенными встречами. Мы не делаем это вслепую. Чего бы это ни стоило нам, мы будем это делать дальше для того, чтобы остановить кровопролитие и террор в нашей стране и среди нашего народа», - резюмировал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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