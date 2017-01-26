Оппозиция не стала обсуждать в Астане предложенный проект Конституции Сирии

Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что Москва передала представителям вооруженной оппозиции проект новой конституции Сирии. Делегация вооруженной оппозиции на переговорах по Сирии в Астане в свою очередь заявила о готовности работать над новой конституцией страны.

«Мы благодарны российской стороне за те усилия, которые она приложила для написания проекта. Тем не менее, конституцию, как правило, утверждают (структуры), которые избирает народ, либо легитимное правительство формирует орган, который утверждает проект конституции, принятой в ходе референдума», — заявил Абу Зейд в четверг РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот проект конституции привнесен извне и в такой форме принят быть не может. «Во-вторых, у сирийцев нет проблем с конституцией. Их проблема в том, что их убивают. Когда остановятся убийства, мы будем обсуждать приоритетные пункты (данного проекта), однако сейчас, в свете убийств сирийцев, мы не обсуждаем чего-либо. Это – то, что происходило на встрече (в Астане)», — сказал собеседник агентства.

«Мы не "открывали" предложения (России) и отказались рассматривать его и обсуждать предметно», — добавил он.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что проект новой Конституции предполагает создание в стране автономии курдов и перераспределение полномочий президента в пользу парламента. Предлагается исключить слово «арабская» из полного названия страны, то есть переименовать Сирийскую Арабскую Республику в просто Сирийскую Республику. Также российские специалисты считают, что стране необходимо отказаться от положения конституции, согласно которому «исламское право должно быть основным источником законодательства».