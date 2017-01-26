Акорда начала принимать предложения по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию

На официальном сайте президента Казахстана в четверг появилась информация об адресах, на которые можно отправлять свои предложения по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

«Предложения к проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенному uлавой государства на всенародное обсуждение, принимаются в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года, по адресу: 010000, г. Астана район Есиль, Үкімет үйі, государственно-правовой отдел администрации президента Республики Казахстан, электронная почта – ap2017@akorda.kz», - говорится в сообщени на сайте Акорды.

Накануне Нурсултан Назарбаев обратился к народу со специальным обращением по передаче части президентских полномочий правительству и парламенту. Позже президент подписал распоряжение о вынесении проекта закона на всенародное обсуждение, которое поручено провести в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года. Сегодня утром соответствующий проект закона был опубликован в печати.