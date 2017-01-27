Создать специальные комнаты для допросов предлагают в Генпрокуратуре

В генеральной прокуратуре разрабатывают поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым в казахстанских следственных органах могут появиться специальные комнаты для допросов с видеокамерами, а также новый формат расследования дел – электронный. Поправки представят в в апреле, сообщил в пятницу во время коллегии заместитель генерального прокурора Ерлик Кененбаев.

«Из года в год не уменьшаются нарушения в уголовном процессе. Очень много жалоб на пытки. Понятые и суд понятых – их тоже можно подговорить либо запугать. Нужно исключить человеческий фактор и решительно внедрять новые технологии», - заявил Кененбаев.

В этой связи в генпрокуратуре предлагают все допросы фиксировать на видеоносителях.

«Пора в органах следствия создать специальные кабинеты для допросов. Это мировая практика. Они прозрачны, там есть видеокамеры. Запись приобщается к протоколу. Сами сотрудники при задержании лиц, изъятии наркотиков, оружия, денег должны иметь видеорегистраторы. Это будет дисциплинировать. Все понимают, что идет запись. Таким образом мы предлагаем исключить любые нарушения», - перечислил предложения замгенпрокурора.

В то же время он признал, что передовые технологии, которые применяют в развитых странах, для нас «пока еще диковинка».

«Нужен переход к электронному формату расследований, - также уверен прокурор. - Электронное уголовное дело позволит в режиме онлайн выявлять любые нарушения. Их станет гораздо меньше. Такие дела уже невозможно спрятать в сейф или положить под сукно. Потому что оно у нас в компьютере. Все будет явно и прозрачно. Предложений много, регламент не позволяет рассказать обо всех. Над ними сейчас работает созданная вами группа. В апреле первый пакет законодательных поправок мы вам представим», - заключил он.

Генеральный прокурор Жакип Асанов тут же подчеркнул, что это очень правильный подход: «Давайте стремиться к тому, чтобы сделать (законопроект - V), без учетов ведомственных интересов. К сожалению, это наша болезнь, и мы все должны лечиться от этой болезни. Потому что мы же всегда говорим: этот начальник хороший. Почему? Потому что он смог отстоять интересы ведомства. Это неправильно. Это не государственный подход. Поэтому руководствуясь этими подходами и принципами организуйте работу этой группы», - резюмировал Асанов.