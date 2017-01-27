Прокуроры проверят госорганы, где произошли факты коррупции

Если в государственном органе произошли преступления, связанные с фактами коррупции, то прокуроры должны пойти и разобраться, почему так произошло, заявил в пятницу в ходе отчетной коллегии генеральный прокурор Жакип Асанов.

«Какие самые чувствительные вопросы в ближайшее время мы возьмем? Это коррупция. Не просто поймаем в какой-то организации. Надо в каждой организации разобраться. Вот у вас всех на слуху, знаете, в каких организациях произошли преступления (похищены - V) многие бюджетные деньги», - заявил Асанов.

Он подчеркнул, если там кого-то поймали, то прокуроры «должны туда пойти и изучить? почему это стало возможным»,

«Почему это делается непрозрачно? Почему мы теряем молодых грамотных специалистов? Потому что там соблазн. Этот соблазн мы должны убрать. Вот проектные группы именно этими вещами будут заниматься», - заверил генпрокурор.