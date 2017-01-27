Прокуроры проверят госорганы, где произошли факты коррупции

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Если в государственном органе произошли преступления, связанные с фактами коррупции, то прокуроры должны пойти и разобраться, почему так произошло, заявил в пятницу в ходе отчетной коллегии генеральный прокурор Жакип Асанов.
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