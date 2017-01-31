Фонд «Самрук-Казына» будет оптимизирован, холдинги «Байтерек» и «КазАгро» - реорганизованы

До 2020 года в Казахстане будут переданы в частный сектор либо ликвидированы несколько тысяч предприятий, не соответствующих принципам Yellow Pages, программа приватизации будет сокращена на два года и должна завершиться в 2018 году. А оптимизация управленческих и производственных бизнес-процессов фонда «Самрук-Казына» должна превратить его в высокоэффективный, компактный и профессиональный, говорится в тексте очередного послания главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана, опубликованного во вторник на сайте Акорды.

По мнению президента, новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР. Он напомнил, что ранее был определен перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года. И работа в этом направлении ведется.

«Поручаю правительству ускорить и завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года», - говорится в тексте послания.

По мнению президента, нужно ускорить подготовку и выход крупнейших компаний на IPO. Здесь он также напомнил, что внедрение принципов Yellow Pages позволило сократить виды деятельности для государства в экономике на 47% с 652 до 346.

«Следующим этапом необходимо до 2020 года передать в частный сектор либо ликвидировать все предприятия и организации госсобственности, не отвечающие этим принципам. А это несколько тысяч предприятий», - отмечается в тексте.

«Практика, когда мы создавали юридические лица под каждую программу или поручение, должна быть прекращена, - считает Назарбаев. - Нужно обеспечить прозрачность и эффективность приватизации. Также надо пересмотреть роль государственных холдингов».

В этой связи глава государства поручает правительству обеспечить качественную трансформацию холдинга «Самрук-Казына».

«Необходимо провести полную ревизию и оптимизацию как управленческих, так и производственных бизнес-процессов. В итоге он должен стать высокоэффективным, компактным и профессиональным. Качество менеджмента и корпоративного управления нужно подтянуть до международного уровня. Необходимо четко определиться, что оставить за государством, в каких важных секторах и с какой степенью участия», - объясняет он.

В частности, за государством нужно оставить естественные монополии и реализацию стратегически важных проектов, в том числе с участием транснациональных компаний. В итоге, эти проекты должны давать мультипликативный эффект.

Должны быть реорганизованы также холдинги «Байтерек» и «КазАгро».

«Они должны быть операторами по реализации государственных программ развития. При этом их функции надо оптимизировать. Все, что может осуществляться частным сектором, нужно передать бизнесу. Также им следует заниматься привлечением фондирования из негосударственных источников на реализацию программ», - заявляет президент.

Фото с сайта sk-sport.kz