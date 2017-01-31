Казахский язык сохранит доминирующую позицию; с 2019-го обучение в 10-11 классах частично будет проходить на англйиском - президент

В ежегодном послании к народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости улучшения человеческого капитала. В этом контексте он отмечает, что казахский язык сохранит за собой доминирующую позицию, но вместе с тем, с 2019-го года обучение по некоторым школьным предметам в 10-м и 11-м классах будет проходить на английском языке.

«Должна измениться роль системы образования. Наша задача – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Наряду с этим нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимо сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами», - заявил Назарбаев.

В послании он поручил правительству представить соответствующие предложения:

«По вопросу поэтапного перехода на трехъязычное образование. Казахский язык сохранит свою доминирующую позицию. Большое внимание будет уделяться его дальнейшему развитию. Вместе с тем сегодня английский язык является языком новых технологий, новых производств, новой экономики. В настоящее время 90% информации создается в мире на английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса. Начиная с 2019 года обучение по некоторым предметам в 10–11-х классах будет проходить на английском языке. Необходимо тщательно рассмотреть этот вопрос и принять по нему разумное решение», - отмечает глава государства.

Назарбаев отмечает также проблему дефицита квалифицированных педагогов.

«Учитывая все эти аспекты, необходимо внедрять английский язык поэтапно. Поручаю представить соответствующие предложения», - говорит президент.

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