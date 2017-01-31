С 2017-го будет реализован проект бесплатного проф-тех образования - Назарбаев

С 2017-го года по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Об этом глава государства заявил в своем послании народу Казахстана, которое в нынешнем году впервые было сделано в письменной форме.

«В первую очередь бесплатное образование должно охватить безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования. Нужно дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств в рамках обозначенной экономики», - отмечает он.

Глава государства также отмечает необходимость уделить внимание системе высшего образования:

«В этих целях необходимо обновление профессиональных стандартов в соответствии с требованиями рынка труда и передовым мировым опытом обучения на производстве. Наряду с этим будет уделено особое внимание качеству системы высшего образования. Следует усилить контроль и требования в отношении кадрового состава высших учебных заведений, уровня их материально-технического обеспечения и образовательных программ», - цитирует послание президента пресс-служба.

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