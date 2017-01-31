Министерства проверят на эффективное использование средств

В первую очередь проверки по эффективному использованию бюджетных средств на государственные программы коснется министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, а также образования и науки. Кроме того, в Казахстане будут упрощены бюджетные процедуры и выстроена система мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора. Такие поручения правительству дал президент в ежегодном послании к народу Казахстана, опубликованном во вторник на сайте Акорды.

Как говорится в тексте послания, следует кардинально повысить эффективность бюджетных расходов.

«В 2017 году мы полностью обеспечили необходимыми ресурсами государственные программы развития. Нужно проверить эффективность использования средств министерствами и ведомствами. Необходимо начать с министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, на которые приходится более 40% республиканского бюджета. По итогам доложить мне», - поручил Назарбаев.

Следует перераспределить средства с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач третьей модернизации. Кроме того, нужно упростить бюджетные процедуры для более быстрого и эффективного доведения средств до реальной экономики. По словам президента, стране нужно продолжить политику фискальной децентрализации.

«В предыдущие годы с центрального на местный уровень передано большое количество функций и полномочий. Теперь их нужно подкрепить достаточной финансовой самостоятельностью. В то же время важно не допустить концентрацию расходных полномочий на областном уровне. Следует передавать их дальше на районный и сельский уровни. Акимы должны решать вопросы регионального и местного значения, а правительство – сконцентрироваться на общегосударственных вопросах», - заявил он.

Кроме того, необходимо более рационально относиться к использованию средств Национального фонда. Глава государства заявил, что размер гарантированного трансферта из нацфонда должен быть поэтапно сокращен до 2 триллионов тенге к 2020 году.

«Налоговую политику нужно нацелить на стимулирование выхода бизнеса из «тени» и расширение налоговой базы в несырьевом секторе. Важно провести оптимизацию действующих налоговых льгот. Необходимо по-новому рассмотреть специальные налоговые режимы в преддверии всеобщего декларирования», - считает президент.

Требуют улучшения и механизмы налогового администрирования. Прежде всего это касается взимания налога на добавленную стоимость. Помимо этого, по поручению Назарбаева правительству необходимо выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора и «навести здесь порядок».