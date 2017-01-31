​Южный циклон принесет осадки в Казахстан в ближайшие 3 дня

31 января - 2 февраля на большей части Казахстана ожидаются осадки: на юге,юго-востоке и в центральной части страны синоптики прогнозируют мокрый снег и туман; на востоке, западе и севере – снегопады и метели, сообщает «Казгидромет».

«Южный циклон, с большими запасами тепла и влаги, будет определять погоду в южных, юго-восточных, центральных и восточных областях Казахстана. С ним на юге и юго-востоке республики ожидаются мокрый снег, туман, гололёд и сильный западный ветер, в центре и на востоке – снегопады, метели и ветер местами 18-25 метров в секунду. Западные и северные области в ближайшие двое суток будут находиться в зоне антициклона, а затем на погоду этих районов будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с циклоном, который сместится на Урал с Баренцева моря. Здесь ожидаются снегопады, метели и сильный ветер, преимущественно западного направления», – говорится в сообщении.

31 января на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки. В Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской областях местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области порывы 25, на юго-западе области временами более 30 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду. В Алматинской области местами ночью туман, днем ветер 15-20, в районе Жаланашколя 25 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Мангыстауской области местами ожидается низовая метель.

В Алматы 31 января переменная облачность, +1…+3 днем, возможны осадки; ночью -2…-4, туман.

В Астане переменная облачность, без осадков, -7…-9 градусов днем и 15-17 градусов мороза ночью.