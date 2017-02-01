Инфляция в Казахстане в январе составила 0,8%­

По итогам января 2017 года инфляция в Казахстане сложилась на уровне 0,8%, сообщило вечером в среду министерство национальной экономики.
По его данным, цены на продовольственные товары за январь 2017 года (по сравнению с ценами в декабре 2016 года) увеличились на 1,2%, непродовольственные – на 0,7%, платные услуги – на 0,4%.
В прошедшем месяце отмечено повышение цен на картофель - на 6,9%, овощи свежие – на 6,7%, фрукты свежие – на 1,7%, говядину – на 1,5%, молоко консервированное – на 1,3%, сыр сычужный – на 1,2%, чай черный – на 1,1%, масло сливочное – на 1%, кондитерские изделия – на 0,9%, мясо птицы – на 0,8%.
Снижение цен зафиксировано на сахар и крупу гречневую - на 0,8%, яйца – на 0,2%.
Национальный банк Казахстана рассчитывает удержать в 2017 году инфляцию в коридоре 6-8%.
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