Цели программы «Народное IPO» не были достигнуты в полной мере, заявили в Cчетном комитете

В Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета провели аудит фонда «Самрук-Казына» и выявили ряд нарушений. Здесь заявили, что целевые индикаторы программы «Народное IPO» так и не были достигнуты в полном объеме.

В первую очередь Счетный комитет провел аудит и оценил реализацию программы вывода пакета акций дочерних и зависимых организаций АО «ФНБ Самрук-Казына» на рынок ценных бумаг. Член комитета Айгуль Мухаметкарим напомнила, что программа «Народное IPO» была утверждена постановлением правительства в 2011 году со сроками реализации с 2011 по 2015 годы. Для вывода пакета акций на казахстанский фондовый рынок программой было запланировано первоначально шесть компаний, однако фактически были размещены акции двух компаний.

«В четвертом квартале 2014 года, вследствие неподготовленности к выводу акций на рынок, целевые индикаторы программы «Народное IPO» были изменены, сроки реализации пролонгированы до 2022 года. Между тем, несмотря на это, вся программа была поставлена на утрату, а оценка эффективности ее реализации центральным исполнительным органом по государственному планированию не проводилась», - констатировала Мухаметкарим.

В итоге задачи и целевые индикаторы, поставленные в рамках программы «Народное IPO», достигнуты «не в полной мере».

«Затраты на услуги консультантов по размещению на фондовом рынке акций компаний «Самрук-Казына», а также по проведению информационно-разъяснительной кампании в рамках программы «Народное IPO», в 2011-2015 годах составили 2,2 млрд тенге. Между тем, результаты консультационных услуг не могут быть использованы при реализации следующего этапа мероприятий по размещению акций компаний, входящих в группу фонда, а это произойдет не ранее 2018 года, вследствие утери их актуальности», - также добавила член Счетного комитета.

Кроме того, по ее информации, с момента размещения акций на рынке ценных бумаг АО «КазТрансОйл» и KEGOC, доля владельцев акций - физических лиц в структуре акционеров снижается.

«Таким образом, цель программы по предоставлению гражданам Казахстана возможности владения акциями крупнейших предприятий страны, также достигается не в полной мере», - подчеркнула Мухаметкарим.

В свою очередь, и.о. управляющего директора по финансам и операциям АО «ФНБ Самрук-Казына» Ернар Жанадил категорически не согласился с выводами представителя Cчетного комитета.

«Вывод компаний на IPO не может оцениваться с точки зрения строгого планирования. Этот процесс очень чувствителен к малейшим колебаниям на рынке и ожиданиям инвесторов регуляторным требованиям…. Поэтому уже в самой программе, утвержденной постановлением правительства, было отмечено, что список компаний-кандидатов и сроки размещения акций на фондовом рынке являются индикативными», - отметил он.

По его словам, уже в самой программе были прописаны риски и фактор того, что «сроки размещения могут отличаться от планируемых». А выведение компаний на IPO любой ценой в условиях «существенного ухудшения рыночной конъюнктуры привело бы к провалу программы и нанесло бы экономический ущерб активам государства, в результате продажи акций за существенно более низкую цену». Более того, это бы подорвало доверие граждан к участию в программе, указал он.

Жанадил напомнил, что программа была утверждена в 2011 году, когда страна выходила из последствий кризиса 2007-2008 годов. Однако в дальнейшем, с учетом существенного ухудшения макроэкономической ситуации – санкции против России, и высокие девальвационные ожидания, в 2014 году правительство продлило сроки реализации программы до 2022 года. А впоследствии, в 2015 году, программа «Народное IPO» была инкорпорирована в программу создания международного финансового центра «Астана» и приватизацию госкомпаний.

«В этой связи ключевой вывод Счетного комитета о том, что (произошло) неполное достижение целевых индикаторов – мы не принимаем. Мы не согласны. Потому что мы считаем, что надо все это оценивать вкупе со всем, с реализацией всей этой программы, включая ввод МФЦА», - подчеркнул представитель «Самрук-Казына».

Он также проинформировал, что по итогам вывода двух компаний на IPO– «КазТрансОйл» и КЕГОК, к участию в программе привлечено более 76 тысяч граждан или 48% от запланированных до 2022 года 160 тысяч. При этом суммарный спрос при подписке на акции КТО превысил предложение акций в 2,1 раза, при подписке на акции КЕГОК - в 1,3 раза. А реализация программы придала «значительный импульс для развития казахстанского фондового рынка», увеличив в 10 раз количество открытых субсчетов - с 9700 в 2011 году до 100 тысяч в 2015 году.

«По итогам IPO двух компаний было привлечено более 41 млрд тенге или около $260 млн. Реализация программы предоставила возможность для самых широких слоев населения участвовать в управлении акциями крупнейших компаний страны, получить доходы от результатов деятельности компаний за счет нового инструмента инвестирования. Так, за период владений акций КТО с 2012 народные акционеры получили дивиденды в размере более 60% от первоначальной стоимости акций. По акциям КЕГОКа – 8% на акцию. При этом по состоянию на 1 февраля 2017 года стоимость одной акции уже составляет 1343 тенге, то есть на 85% выше первоначальной цены, а стоимость одной акции КЕГОК составляет 1340 тенге, что в 2,6 раза выше первоначальной цены», - также проинформировал Жанадил, еще раз подчеркнув, что программа «Народное IPO» «успешно выполнялась».

Несмотря на это, председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин заверил, что все результаты аудита будут переданы правительству и главе государства.