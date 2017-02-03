Назарбаев раскритиковал политику освоения бюджета в последний момент
Президент напомнил главе Минфина, что тот – защитник денег
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Казахстана в очередной раз напомнил министру финансов Бахыту Султанову, что он по должности является «защитником денег» и поручил не заставлять ведомства под конец года осваивать средства, а забирать и больше не давать.

«По итогам года по республиканскому бюджету сберегли 110 млрд тенге за счёт нераспределенного резерва правительства. Не освоено 36 млрд. Причины стандартные – от администраторов: изменение условий заключения контрактов и отставание от графика работ», - рассказал в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства Султанов.

«Есть термин – освоение, - тут же остановил его Назарбаев. - В течение года они не берут средства, и в конце года, чтобы не говорили, что не освоили, они в ноябре-декабре начинают раскидывать эти суммы. Лишь бы освоить. Поэтому нужно посмотреть. Зачем надо нажимать «давай освоим до нуля».

Он отметил, что во время рассмотрения бюджета каждое министерство «приходит, просит, доказывает: дайте туда, дайте сюда».

«Значит – это все были необоснованные требования, и значит изъять эти деньги надо и дать тем, кто осваивает. И все. Не надо заставлять осваивать. И на следующий год сократить этому ведомству. Им лишь бы набрать денег, а ты всем раздаешь, и тому, и этому. Тебе поручен государственный карман, казна, ты – защитник денег, которые экономят и предлагают мне, вот, господин президент, эти деньги мы собрали, отложили», - заявил Назарбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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