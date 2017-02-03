Нацбанк пока не готов комментировать вопросы слияния банков

Переговоры между банками – очень чувствительный процесс, поэтому пока документы не будут предоставлены в Национальный банк, регулятор не может комментировать какие-либо действия со стороны БВУ. Об этом в пятницу в кулуарах расширенного заседания правительства с участием президента заявил журналистам председатель Нацбанка Данияр Акишев.

«Любые переговоры между банками - очень чувствительный вопрос, как для самих акционеров, так и для вкладчиков. Очень важный юридический вопрос, поэтому пока сами банки не дадут информацию, мы как регулятор не имеем права ничего комментировать. Потому что это затрагивает как права вкладчиков, так и права миноритарных акционеров», - сказал Акишев.

По его словам, большинство банков находится на биржах, где «их акции вращаются». «Поэтому, когда все процессы самими акционерами банков объявлены, и менеджеры придут с этими документами в Национальный банк, тогда мы уже начнем официально эти вопросы комментировать», - заявил он.

Кроме того, журналисты поинтересовались у главы Нацбанка, готов ли он назвать фамилии тех, кто мешает работать регулятору.

«Во-первых, никто не говорил мне проговорить фамилии, поэтому не понимаю о чем вы», - отметил Акишев.

Когда представители СМИ напомнили ему, что об этом заявил президент, глава Нацбанка резюмировал: «Да? Ну, тогда у главы государства нужно узнать».