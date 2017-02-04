Руководитель «СК-Фармации» подал в отставку

Руководитель компании «СК-Фармации» Нуржан Алибаев после критики президента подал в отставку. Его заявление уже принято, сообщил в субботу в ходе заседания правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Елжан Амантаевич, глава государства поставил конкретные задачи. В первую очередь необходимо принять меры по увеличению закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения у отечественного производителя на долгосрочной основе. При этом, обеспечить прозрачность процедуры их закупа. Кстати, вы поручение президента выполнили по кадровым вопросам? И что?», - обратился премьер-минитстр Бакытжан Сагинтаев к министру здравоохранения.

«Там, в целом решение принято уже. Просто нужно процедуру согласования….», - начал отвечать Биртанов.

«Какое решение принято?», - спросил премьер.

«Заявление принято по первому руководителю «СК-Фармации». Он отстранен от должности», - заверил глава Минздрава.

«Подал в отставку. Хорошо», - заключил Сагинтаев.

Накануне в ходе расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев раскритиковал деятельность единого дистрибьютора лекарственных средств и поручил уволить его руководителей.