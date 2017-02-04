Руководитель «СК-Фармации» подал в отставку

Накануне его отставки потребовал президент Казахстана
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Руководитель компании «СК-Фармации» Нуржан Алибаев после критики президента подал в отставку. Его заявление уже принято, сообщил в субботу в ходе заседания правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Еще по теме:
- Правительство создает комиссию по рассмотрению халатного отношения к госсредствам
- Повысить казахстанское содержание в отечественных компаниях поручил премьер
- Этот год будет лучше, чем прошлый, уверен Назарбаев
- Причиной объявления приватизации стал несистемный подход правительства к управлению гособъектами
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые