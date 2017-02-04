До 1 марта будет утвержден перечень объектов приватизации

Министерство национальной экономики до первого марта текущего года разработает перечень объектов, подлежащих приватизации до 2018 года. Такое поручение в субботу в ходе заседания правительства дал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Кроме того, он поручил министерству финансов в течение месяца разобраться со всеми, кто необоснованно проверял бизнес.

«По улучшению бизнес-климата сделано немало, однако регуляторная нагрузка на бизнес растет. С одной стороны, мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние пять лет в 3,2 раза сократили количество разрешительных документов», - сказал Сагинтаев.

С другой стороны, отметил он, за этот же период, количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот увеличилось в 1,7 раза, из которых 85% - это акты акиматов и маслихатов.

«Поручаю министерство национальной экономики и юстиции разобраться в этом вопросе. Ранее приводились данные о том, что по республике контрольно-надзорные функции осуществляют 61 ведомство, из них 45 центральных. Предпринимателям предъявляются более 28 тысяч требований. В связи с этим поручаю в месячный срок министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» завершить ревизию всех контрольно-надзорных функций и внести предложения в правительство», - поручил премьер.

В первую очередь, по его словам, необходимо сократить завышенные требования к бизнесу и административные барьеры.

«Все необходимые изменения в законодательные акты нужно принять в текущем году. Также внести предложения по сокращению численности проверяющих органов», - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что накануне в ходе расширенного заседания правительства от главы государства прозвучало много нареканий по деятельности налоговых органов. В частности, речь шла о необоснованных проверках и сложностях применения налогового законодательства на практике.

«Бахыт Турлыханович, - обратился в этой связи Сагинтаев к министру финансов Султанову, - Вам надо перестроить работу комитета госдоходов на предмет оптимизации проверок бизнеса. Разберитесь в месячный срок совместно с генеральной прокуратурой по необоснованно заведенным делам. Должны быть наказаны те, кто заводил такие дела».

«Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными органами при разработке нового Налогового кодекса кардинально упростить администрирование и сделать его максимально простым для понимания. В рамках этой работы провести ревизию налоговых льгот и преференций. Ранее планировалась разработка объединенного Налогового и Таможенного кодекса, но в соответствии с поручениями президента министерству национальной экономики и финансов необходимо разработать раздельный Налоговый и Таможенный кодексы», - продолжил давать поручения премьер-министр.

Что касается приватизации, то, напомнил Сагинтаев, правительству поручено завершить её до конца 2018 года. В этой связи он поручил кабинету министров ускорить и завершить приватизацию предприятий. А министерству национальной экономики «до 1 марта текущего года внести проект решения правительства по утверждению конкретного перечня проектов, подлежащих приватизации до 2018 года».

«Большинство объектов должно быть реализовано в этом году. Минфину надо мониторить ежемесячно график реализации. Любое опоздание от графика будет наказываться. То есть, бюрократию надо будет снять», - заявил глава кабмина.

Кроме того, главой государства поручено подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности.

«Тимур Муратович (Сулейменов – министр национальной экономики - V), эта работа также за вами. Объекты, которые не войдут в указанный перечень должны быть ликвидированы, как несоответствующие принципам Yellow pages. До 1 марта эта работа должна быть завершена», - резюмировал Сагинтаев.