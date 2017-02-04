Премьер также ждет от кабмина предложений по сокращению числа проверяющих органов
До 1 марта будет утвержден перечень объектов приватизации
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство национальной экономики до первого марта текущего года разработает перечень объектов, подлежащих приватизации до 2018 года. Такое поручение в субботу в ходе заседания правительства дал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Кроме того, он поручил министерству финансов в течение месяца разобраться со всеми, кто необоснованно проверял бизнес.

«По улучшению бизнес-климата сделано немало, однако регуляторная нагрузка на бизнес растет. С одной стороны, мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние пять лет в 3,2 раза сократили количество разрешительных документов», - сказал Сагинтаев.

С другой стороны, отметил он, за этот же период, количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот увеличилось в 1,7 раза, из которых 85% - это акты акиматов и маслихатов.

«Поручаю министерство национальной экономики и юстиции разобраться в этом вопросе. Ранее приводились данные о том, что по республике контрольно-надзорные функции осуществляют 61 ведомство, из них 45 центральных. Предпринимателям предъявляются более 28 тысяч требований. В связи с этим поручаю в месячный срок министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» завершить ревизию всех контрольно-надзорных функций и внести предложения в правительство», - поручил премьер.

В первую очередь, по его словам, необходимо сократить завышенные требования к бизнесу и административные барьеры.

«Все необходимые изменения в законодательные акты нужно принять в текущем году. Также внести предложения по сокращению численности проверяющих органов», - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что накануне в ходе расширенного заседания правительства от главы государства прозвучало много нареканий по деятельности налоговых органов. В частности, речь шла о необоснованных проверках и сложностях применения налогового законодательства на практике.

«Бахыт Турлыханович, - обратился в этой связи Сагинтаев к министру финансов Султанову, - Вам надо перестроить работу комитета госдоходов на предмет оптимизации проверок бизнеса. Разберитесь в месячный срок совместно с генеральной прокуратурой по необоснованно заведенным делам. Должны быть наказаны те, кто заводил такие дела».

«Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными органами при разработке нового Налогового кодекса кардинально упростить администрирование и сделать его максимально простым для понимания. В рамках этой работы провести ревизию налоговых льгот и преференций. Ранее планировалась разработка объединенного Налогового и Таможенного кодекса, но в соответствии с поручениями президента министерству национальной экономики и финансов необходимо разработать раздельный Налоговый и Таможенный кодексы», - продолжил давать поручения премьер-министр.

Что касается приватизации, то, напомнил Сагинтаев, правительству поручено завершить её до конца 2018 года. В этой связи он поручил кабинету министров ускорить и завершить приватизацию предприятий. А министерству национальной экономики «до 1 марта текущего года внести проект решения правительства по утверждению конкретного перечня проектов, подлежащих приватизации до 2018 года».

«Большинство объектов должно быть реализовано в этом году. Минфину надо мониторить ежемесячно график реализации. Любое опоздание от графика будет наказываться. То есть, бюрократию надо будет снять», - заявил глава кабмина.

Кроме того, главой государства поручено подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности.

«Тимур Муратович (Сулейменов – министр национальной экономики - V), эта работа также за вами. Объекты, которые не войдут в указанный перечень должны быть ликвидированы, как несоответствующие принципам Yellow pages. До 1 марта эта работа должна быть завершена», - резюмировал Сагинтаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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