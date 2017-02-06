В ООН назвали успешной встречу по Сирии в Астане

На ней присутствовали Иран, Россия и Турция
Ирина Галат, Vласть
Представитель ООН назвал успешной встречу в Астане по согласованию механизма контроля за перемирием в Сирии, сообщает РИА Новости.
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