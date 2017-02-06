В ООН назвали успешной встречу по Сирии в Астане

Представитель ООН назвал успешной встречу в Астане по согласованию механизма контроля за перемирием в Сирии, сообщает РИА Новости .

Чуть ранее издание со ссылкой на собственный источник сообщало, что Иран, Россия и Турция на первой встрече совместной оперативной группы в Астане согласовали механизм контроля перемирия в Сирии на 90%. По его словам, небольшие разногласия имеются лишь по поводу формулировок

Переговоры по урегулированию сирийского кризиса прошли в Астане 23-24 января. Там впервые правительственная делегация и оппозиция сели за один стол переговоров. Тогда Россия передала сторонам переговорного процесса проект Конституции, который официальные власти Сирии отказались рассматривать.

24 января в ходе пресс-конференции по итогам Астанинского процесса спецпредставитель генсекретаря ООН Стаффан де Мистура заявил, что в ближайшее время страны-гаранты займутся разработкой процесса по разработке механизма, который бы обеспечивал беспрепятственный гуманитарный доступ в Сирию.