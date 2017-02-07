Как будет работать система «Киберщит» рассказали в правительстве

Законодательная база для создания систем безопасности Казахстана «Киберщит» уже сформирована, осталось выработать правоприменительную практику, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов. Он также рассказал, как новая система будет работать.

«Система «Киберщит Казахстана» представляет собой целый комплекс организационно-правовых и организационно-технических мер, набор аппаратно-программных комплексов и проектов, реализуемых государственными органами в сфере информационной безопасности, кибербезопасности», - рассказал Атамкулов.

По его заверениям, законодательная база для работы системы «в значительной степени уже сформирована».

«В настоящее время вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе. Существует система централизованного управления сетями коммуникаций, которую называют электронной границей, создан сертификат безопасности, который позволяет ограничить доступ с территории страны к незаконной информации, использующей шифрование», - заверил министр.