Система уже создана, осталось выработать практику, заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности
Как будет работать система «Киберщит» рассказали в правительстве
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Законодательная база для создания систем безопасности Казахстана «Киберщит» уже сформирована, осталось выработать правоприменительную практику, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов. Он также рассказал, как новая система будет работать.

«Система «Киберщит Казахстана» представляет собой целый комплекс организационно-правовых и организационно-технических мер, набор аппаратно-программных комплексов и проектов, реализуемых государственными органами в сфере информационной безопасности, кибербезопасности», - рассказал Атамкулов.

По его заверениям, законодательная база для работы системы «в значительной степени уже сформирована».

«В настоящее время вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе. Существует система централизованного управления сетями коммуникаций, которую называют электронной границей, создан сертификат безопасности, который позволяет ограничить доступ с территории страны к незаконной информации, использующей шифрование», - заверил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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