Спортивные чиновники уверяют, что казахстанские спортсмены не применяли допинг
Халатность врача назвали причиной проверок казахстанских биатлонистов на чемпионате мира
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Ельсияр Канагатов заверяет, что казахстанские биатлонисты не применяли допинг. А проверки команды со стороны правоохранительных органов в Австрии на чемпионате мира произошли из-за халатности врача сборной к хранению препаратов.

«По ситуации с чемпионатом мира по биатлону мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определённые требования, когда вы знаете, что кроме запрещенных препаратов есть препараты, которые не запрещенные. И нашим спортсменам требуется восстанавливаться. Иногда наши спортсмены тоже болеют, и эти препараты, которые не запрещены, они используют. И в данной ситуации я вижу, что был нарушен порядок утилизации этих отходов, медикаментов. То, что они бросили где-то», - объяснил ситуацию Канагатов в ходе пресс-конференции в правительстве.

Он также отметил, что в Европе активно ведется работа по борьбе с допингом, поэтому после неправильной утилизации медикаментов «проверили нашу команду».

«В настоящее время наши спортсмены допущены (к играм - V), - подчеркнул представитель министерства.

По словам Канагатова, вместе с командой сейчас находится официальный представитель, генеральный секретарь союза биатлонистов Казахстана, который на месте «регулирует эти вопросы».

«Мы находимся на связи с нашими спортсменами, тренерами, врачами. И эту работу ведем. В первую очередь, мы должны их поддержать в такой ситуации. Хотя ничего такого скандального я не вижу. Пока нет таких результатов (сдачи тестов на допинг - V), когда можно говорить о том, что это такое дело. Сейчас у них проверяют все медикаменты. И я думаю, что результаты будут хорошими для нас. И мы об этом вам сообщим», - добавил он.

Канагатов также заверил, что министерство со своей стороны делает все, чтобы поддержать спортсменов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что австрийская полиция обыскала гостиничные номера, где проживают представители делегации Казахстана на чемпионате мира по биатлону.

Свидетели сообщили, что в Восточном Тироле люди на нескольких микроавтобусах на станции технического обслуживания выбросили большую коробку, в которой были обнаружены использованные шприцы и ампулы с препаратами, которые указывают на возможность использования допинга. Кроме того, там находились аккредитации на мероприятия Международного союза биатлонистов. Препараты и документы были переданы контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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