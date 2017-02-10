Халатность врача назвали причиной проверок казахстанских биатлонистов на чемпионате мира

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Ельсияр Канагатов заверяет, что казахстанские биатлонисты не применяли допинг. А проверки команды со стороны правоохранительных органов в Австрии на чемпионате мира произошли из-за халатности врача сборной к хранению препаратов.

«По ситуации с чемпионатом мира по биатлону мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определённые требования, когда вы знаете, что кроме запрещенных препаратов есть препараты, которые не запрещенные. И нашим спортсменам требуется восстанавливаться. Иногда наши спортсмены тоже болеют, и эти препараты, которые не запрещены, они используют. И в данной ситуации я вижу, что был нарушен порядок утилизации этих отходов, медикаментов. То, что они бросили где-то», - объяснил ситуацию Канагатов в ходе пресс-конференции в правительстве.

Он также отметил, что в Европе активно ведется работа по борьбе с допингом, поэтому после неправильной утилизации медикаментов «проверили нашу команду».

«В настоящее время наши спортсмены допущены (к играм - V), - подчеркнул представитель министерства.

По словам Канагатова, вместе с командой сейчас находится официальный представитель, генеральный секретарь союза биатлонистов Казахстана, который на месте «регулирует эти вопросы».

«Мы находимся на связи с нашими спортсменами, тренерами, врачами. И эту работу ведем. В первую очередь, мы должны их поддержать в такой ситуации. Хотя ничего такого скандального я не вижу. Пока нет таких результатов (сдачи тестов на допинг - V), когда можно говорить о том, что это такое дело. Сейчас у них проверяют все медикаменты. И я думаю, что результаты будут хорошими для нас. И мы об этом вам сообщим», - добавил он.

Канагатов также заверил, что министерство со своей стороны делает все, чтобы поддержать спортсменов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что австрийская полиция обыскала гостиничные номера, где проживают представители делегации Казахстана на чемпионате мира по биатлону.

Свидетели сообщили, что в Восточном Тироле люди на нескольких микроавтобусах на станции технического обслуживания выбросили большую коробку, в которой были обнаружены использованные шприцы и ампулы с препаратами, которые указывают на возможность использования допинга. Кроме того, там находились аккредитации на мероприятия Международного союза биатлонистов. Препараты и документы были переданы контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии.