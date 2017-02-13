В 2016 году больше всего трудовых мигрантов в Казахстан прибыло из Китая

В 2016 году местные исполнительные органы выдали казахстанским работодателям 36 тысяч 792 разрешений для привлечения иностранной рабочей силы.

«Из них выдано 2 076 – по первой категории (руководители и их заместители), 7 043 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение иностранной рабочей силы была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 16 811 человек и 8 542 человека соответственно», - говорится в сообщении пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения.

В прошлом году иностранцев привлекали 3 768 работодателей, у которых при этом работало 470 398 казахстанских граждан, что составило 94% от общей численности работников, отметили в Минтруда.

«Основными странами исхода трудовых мигрантов являлись Китай – 12 699 человека, Турция – 3 502, Узбекистан – 1 564, Великобритания – 1 474 и Индия – 1 388», - добавили в ведомстве.

С 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям.