По версии следствия он похитил деньги при строительстве стекольного завода
Бишимбаева подозревают в хищениях на 1 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев подозревается в хищении одного миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде, сообщает в понедельник пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.

«Председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению одного миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в городе Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж»», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев, Исабек и Кожабаев.

«Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих», - отмечают в ведомстве.

В итоге, сообщают в антикоррупционном ведомстве, из указанной суммы, Бишимбаев «лично получил 2 миллиона долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С.».

«В отношении Исабек, Кожабаева и Нурлыбек с санкции суда избран арест. Ибрашев, с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование», - сообщают в ведомстве.

Куандык Бишимбаев был задержан 10 января текущего года. 12 января суд санкционировал его арест на два месяца.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
КНБ ликвидировал 2 экстремистские группы в Алматы и Алматинской области
Новости
На Шымбулаке сошла лавина, погиб российский рефери
Новости
Задержан главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай
Новости
Скончался председатель Счетного комитета Казахстана
Новости
Назарбаев своим указом расширил границы Астаны
Новости
Причины повышения цен на бензин объяснил глава Минэнерго