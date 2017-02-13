Бишимбаева подозревают в хищениях на 1 млрд тенге

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев подозревается в хищении одного миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде, сообщает в понедельник пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.

«Председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению одного миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в городе Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж»», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев, Исабек и Кожабаев.

«Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих», - отмечают в ведомстве.

В итоге, сообщают в антикоррупционном ведомстве, из указанной суммы, Бишимбаев «лично получил 2 миллиона долларов США через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С.».

«В отношении Исабек, Кожабаева и Нурлыбек с санкции суда избран арест. Ибрашев, с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование», - сообщают в ведомстве.

Куандык Бишимбаев был задержан 10 января текущего года. 12 января суд санкционировал его арест на два месяца.