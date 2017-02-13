Бишимбаева подозревают в хищениях на 1 млрд тенге

По версии следствия он похитил деньги при строительстве стекольного завода
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев подозревается в хищении одного миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде, сообщает в понедельник пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции.
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