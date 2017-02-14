Республиканскому бюджету это будет стоить почти 3 млрд тенге
Акимат Карагандинской области снова просит средства на котельную в Шахане
Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Акимат Карагандинской области обратился в министерство национальной экономики с обновленным пакетом документов о строительстве центральной котельной в поселке Шахан. Акимат просит у республиканского бюджета 2 млрд 800 млн тенге, сообщает во вторник МИА «Казинформ».

«Стоимость строительства центральной котельной - 2 миллиарда 800 миллионов тенге. Именно на эту сумму была составлена проектно-сметная документация в 2014 году», - цитирует агентство слова акима города Шахтинска Сержана Аймакова.

На брифинге аким заявил, что поселку непременно нужна центральная котельная. «В Шахане 107 домов отапливаются буржуйками. А буржуйки опаснее для жизней жильцов, чем другие средства обогрева», - сказал он.

По официальным данным, в Шахане имеются 14 автономных систем отопления, которые отапливают 14 многоэтажных домов и находятся в подвальных помещениях. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, власти намерены после окончания отопительного сезона вынести их за пределы жилых домов.

1 января в Шахане обрушилась часть многоэтажки из-за взрыва отопительного котла, установленного в подвальном помещении. Под завалами погибли 9 человек, в том числе трое маленьких детей. Двое пострадавших оказались на больничной койке.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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