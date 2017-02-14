Акимат Карагандинской области снова просит средства на котельную в Шахане

Республиканскому бюджету это будет стоить почти 3 млрд тенге
Акимат Карагандинской области обратился в министерство национальной экономики с обновленным пакетом документов о строительстве центральной котельной в поселке Шахан. Акимат просит у республиканского бюджета 2 млрд 800 млн тенге, сообщает во вторник МИА «Казинформ».
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