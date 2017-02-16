Более 33 тысяч детей стоят в очереди в детские сады в Астане

33240 детей ожидают в очереди в детские сады в Астане. При этом в прошлом году в столице введены в эксплуатацию 79 объектов образования, в текущем планируется ввод трех детских садов в рамках государственно-частного партнерства, сдача двух объектов и начато строительство шести детсадов по ГЧП, сообщил в четверг в ходе отчетной встречи с населением аким города Асет Исекешев.

«На 1 января 2017 года в очереди на получение места в дошкольные организации стоят 33 240 детей», - сообщил Исекешев.

По его словам, ежегодный рост детского населения в Астане составляет около 10%.

«С учетом внутренней миграции и естественного прироста за счет высокой рождаемости у нас возникает дефицит мест в дошкольных учреждениях. Поэтому перед нами стоит задача максимально обеспечить охват детей», - отметил глава города.

Он напомнил, что в 2016 году введены в эксплуатацию 79 объектов дошкольного образования: три государственных, 44 частных и 32 мини-центра. В итоге, охват составил более 46 тысяч детей.

В целом, по дошкольному образованию сегодня в столице функционирует 261 объект, из которых 91 государственных, 116 – частных и 46 мини-центров.

«В 2017 году планируется ввод трех детских садов в рамках ГЧП, сдача двух детских садов и начато строительство шести детских садов по ГЧП. Мы разместим государственный заказ в 37 новых частных детских садах. В этом году существенно сократим очередь, но вместе с тем до 2020 года за счет механизмов ГЧП (планируется) открыть 138 частных садов и полностью охватить всех детей», - заверил Исекешев.

«Горожане ставят вопросы по обеспечению прозрачности выделения мест, поэтому мы с января 2017 года начинаем внедрять полноценную систему автоматической выдачи направлении в детские сады, которая будет максимально прозрачна и понятна для всех», - продолжил градоначальник.

Он также сообщил, что на финансирование детских садов выделено 10 млрд. тенге.