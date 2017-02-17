Чистая прибыль АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в 2016 году составила 132 млрд тенге ($385 млн) по сравнению с 244 млрд тенге ($1 096 млн) в 2015 году. Снижение произошло почти на 46%, следует из отчета компании по финансовым результатам за 2016 год, распространенного в пятницу.

«Уменьшение чистой прибыли в основном связано с доходом от положительной курсовой разницы в размере 449 млрд тенге ($2 020 млн) в 2015 году. Чистая прибыль без учета дохода от курсовой разницы выросла в 2016 году, в основном, за счет увеличения выручки на 37% и снижения налоговых начислений, вызванных положительными решениями по налоговым вопросам», - поясняют в РД КМГ.

Что касается выручки, то она в 2016 году составила 727 млрд тенге ($2 128 млн).

«Рост выручки в основном связан с увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 54% и переходом на схему процессинга нефти, что было частично нивелировано снижением цены Брент на 17%», - отмечают в компании и добавляют, что чистая выручка от продажи нефтепродуктов (за вычетом всех расходов, связанных с процессингом и реализацией, за исключением себестоимости нефти и расходов по транспортировке нефти до нефтеперерабатывающих заводов.) в апреле-декабре 2016 года составила 42 366 тенге за тонну нефти на АНПЗ и 51 743 тенге за тонну нефти на ПНХЗ.

Что касается объмов добытой нефти в прошлом году, компания сообщает следующее: «РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» («КГМ»), CCEL («CCEL») и «ПетроКазахстан Инк.» («ПКИ») в 2016 году добыла 12 155 тысяч тонн нефти (245 тысяч баррелей в сутки), на 2% меньше, чем в 2015 году.

АО «Озенмунайгаз» («ОМГ») добыло 5 555 тысяч тонн (112 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с 2015 годом. АО «Эмбамунайгаз» («ЭМГ») добыло 2 832 тысяч тонн (57 тысяч баррелей в сутки), на 0,3% больше, чем в 2015 году. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 8 387 тысяч тонн (169 тысяч баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с 2015 годом.

Доля РД КМГ в добыче компаний КГМ, CCEL и ПКИ в 2016 году составила 3 768 тысяч тонн (76 тыс. баррелей в сутки), на 6% меньше, чем в 2015 году, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти в ПКИ».