Деньги на строительство национального пантеона нашли в уточненном бюджете

В проекте уточненного бюджета на 2017-2019 годы, который во вторник подписал глава государства, имеется перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с отлагательными условиями на сумму 113,1 миллиард тенге. Как сообщил во вторник в ходе селекторного заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов в ходе уточнения бюджета были включены дополнительные проекты на сумму 63,5 млрд тенге, среди которых строительство национального пантеона.

«Рассматриваемый проект постановления сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и включает следующие вопросы: распределение сумм целевых трансфертов местным исполнительным органам, в сумме 377,3 млрд. тенге; утверждение перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2017 год на сумму 250,1 млрд. тенге; перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с отлагательными условиями на сумму 113,1 млрд. тенге. В ходе уточнения были включены проекты на сумму 63,5 млрд. тенге», - сообщил Султанов представляя план реализации по корректировкам в республиканский бюджет.

При этом, как отмечается в материалах, предоставленных пресс-службой министерства финансов, эти 63,5 миллиарда тенге пойдут на строительство Национального пантеона, порта «Курык», кредитование Жилищного строительного сберегательного банка и другие.

«Все проекты взяты на контроль», - подчеркивается в документах.