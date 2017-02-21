Назарбаев назначил послов в ряде стран

Посол Казахстана в Сингапуре Усен Сулеймен назначен послом Казахстана в Австралии, Новой Зеландии по совместительству. Посол Республики Казахстан в Швейцарии Жанар Айтжан - послом по совместительству в Княжестве Лихтенштейн и Ватикане. Посол Казахстана в Италии Сергей Нуртаев назначен послом по совместительству в Республике Мальта и Сан-Марино. Посол Казахстана в Финляндии Мурат Нуртлеуов назначен послом Казахстана в Эстонии. Посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржан будет также представлять страну в Аргентине и Чили, а посол в Украине Самат Ордабаев - в Молдове.