Дипломаты совместят работу в нескольких странах
Назарбаев назначил послов в ряде стран
Фото Жанары Каримовой

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Указом президента послы Казахстана в Сингапуре, Швейцарии, Италии, Финляндии, Бразилии и Украине назначены послами по совместительству в ближайших странах, сообщатся на сайте Акорды.

Посол Казахстана в Сингапуре Усен Сулеймен назначен послом Казахстана в Австралии, Новой Зеландии по совместительству. Посол Республики Казахстан в Швейцарии Жанар Айтжан - послом по совместительству в Княжестве Лихтенштейн и Ватикане. Посол Казахстана в Италии Сергей Нуртаев назначен послом по совместительству в Республике Мальта и Сан-Марино. Посол Казахстана в Финляндии Мурат Нуртлеуов назначен послом Казахстана в Эстонии. Посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржан будет также представлять страну в Аргентине и Чили, а посол в Украине Самат Ордабаев - в Молдове.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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