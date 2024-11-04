Население Астаны превысило 1,5 млн человек

Население Астаны к 1 октября достигло 1 502,1 тыс. человек, увеличившись за год более чем на 5%, сообщило бюро национальной статистики.

С момента переноса столицы в Астану в 1997 году население города выросло более чем в 6 раз. Темпы прироста населения города остаются самыми высокими в Казахстане благодаря высокой рождаемости и высочайшему уровню миграции. В этом году население столицы выросло уже на 72 тыс. человек, при этом 54,5 тыс. из них пришлось на переехавших в Астану.

В целом за январь-сентябрь 2024 года население Казахстана выросло на 189,4 тыс. человек или на 0,95% и достигло к 1 октября 20 223,2 тыс. человек.

Помимо Астаны, темпы роста населения выше республиканского уровня наблюдаются только в четырех регионах – в Алматы (2,1%), Шымкенте (2,01%), Мангистауской области (1,74%) и Алматинской области (1,32%). Еще в семи регионах население растет медленнее среднереспубликанского уровня, в двух из них – Жамбылской и Акмолинской областях рост остается и вовсе минимальным.

В восьми регионах Казахстана наблюдается снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также областях Абай, Жетысу и Улытау. Больше всего за явнрь-сентябрь население сократилось в Северном Казахстане – на 1,15%, а также области Абай – на 0,51%.

В Северо-Казахстанской области статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях.

Городское население в Казахстане в январе-сентябре 2024 года выросло на 1,58% и достигло 12 705 тыс. человек, сельское население за этот период снизилось на 0,10%, составив 7 518,2 тыс. человек. Доля городского населения в стране составила 62,8%, сельского - 37,2%.