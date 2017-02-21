Решение об источниках средств для поддержки машиностроения пока не принято

Информация, озвученная накануне первым вице-министром по инвестициям и развитию Альбертом Рау, о планируемом выделении 50 миллиардов тенге из ЕНПФ для производства железнодорожных вагонов является «одним из вариантов возможного привлечения средств». Такое заявление во вторник вечером разослала пресс-служба ведомства.

«Министерство по инвестициям и развитию официально заявляет, что в докладе первого заместителя министра Рау Альберта Павловича на коллегии МИР в части привлечения средств ЕНПФ в сумме 50 млрд. тенге для производства ЖД вагонов для КТЖ на отечественных машиностроительных предприятиях данный источник финансирования прозвучал как один из вариантов возможного привлечения средств. Помимо ЕНПФ также прорабатываются другие источники финансирования для поддержки казаxстанского машиностроения. На сегодняшний день конкретного решения по финансированию не принято», - говорится в сообщении ведомства (орфография и пунктуация сохранены).

Между тем дословно в ходе коллегии Рау сказал следующее: «По железнодорожному машиностроению здесь тренд хороший. То, что планируется - выделение 50 млрд тенге из пенсионного фонда на субсидирование ставки. Также уже деньги предусмотрены. 3000 вагонов – это хорошая загрузка наших предприятий в жд машиностроении, а также решение проблемы нехватки дефицита вагонов для перевозки наших грузов. А также по договору с КТЖ локомотивостроительные заводы также планируют увеличение объемов производства».