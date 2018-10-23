50%-ный прирост выпуска автомобилей ожидают в Казахстане в конце года

В Казахстане за 9 месяцев 2018 года произведено 22 709 автотранспортных средств, включая легковые, грузовые автомашины, автобусную технику, спецмашины и прицепы, на общую сумму 140,9 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель на 70,3%. Вклад предприятий отрасли в структуру ВВП Казахстана по итогам 9 месяцев составил 140,9 млрд тенге (+50,7% к показателю годичной давности). Инвестиции предприятий автопрома в основной капитал в отчетный период достигли 1,042 млрд тенге, сообщил Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Производство легковых автомобилей за отчетный период выросло на 82,6% до 21 137 единиц, из них 13 365 автомобилей (63,2%) приходится на долю АО «АЗИЯ АВТО», а 7 772 автомобиля (36,2%) было выпущено ТОО «СарыаркаАвтоПром». В сентябре было произведено 3 244 единицы автотранспортных средств, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года (1 503 единицы).

Между тем по итогам января-сентября сократился выпуск автобусной техники – в 1,9 раз (231 единица), грузовых автомобилей – на 17,2% (802 единицы), но вырос выпуск специализированной автотехники – со 144 до 151 единицы, прицепов – со 199 до 388 единиц.

По данным «КазАвтоПрома», сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 20 644 единицы, что на 58,2% выше прошлогоднего значения (13 052 единицы).

«Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 47,3% против 36,8% в аналогичный период минувшего года. Расходы жителей республики на приобретение автомобилей местного производства составили 119,7 млрд тенге – на 59,6% выше показателя годичной давности», - отмечается в сообщении.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО» – 11 802 проданных автомобиля, или 57,2% суммарного сбыта отечественной техники. На втором месте ТОО «СарыаркаАвтоПром» - 7 866 проданных автомобилей (доля в сегменте – 38,1%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей находятся ТОО «СемАЗ» (392 единицы или 1,9%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (315 единиц или 1,5%), ТОО «Hyundai Trans Auto» (177 единиц или 0,9%) и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (92 единицы или 0,4%).

Lada, Hyundai, KIA, JAC и Chevrolet по итогам трех кварталов 2018 года продолжают оставаться наиболее востребованными брендами легковых автомобилей казахстанской сборки. В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Ravon, Skoda, Peugeot и SsangYong. Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили Lada Granta, Lada 4x4 и Hyundai Tucson. Также пользуются популярностью у казахстанцев Lada Vesta, Lada Largus, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Creta, KIA Sportage и Lada XRAY.

Между тем в январе-сентябре 2 728 автомобилей были приобретены по программе льготного автокредитования, что составило 13,2% от продаж автомобилей локального производства.

«В рамках программы по выкупу старых автомобилей казахстанцы с начала 2018 года сдали на утилизацию 20 224 единицы техники. По результатам реализации второго этапа программы утилизации ВЭТС было выдано 10 898 скидочных сертификатов на покупку новых транспортных средств. Всего в автосалонах страны было использовано 11 408 сертификатов, на которые казахстанцы приобрели 6 201 автомобиль отечественного производства», - уточнили в «КазАвтоПроме».

Как отмечает председатель совета директоров «КазАвтоПром» Олег Алферов, показатели отечественного автопрома продолжают расти, а продажи автомобилей растут даже быстрее рынка.

«Минувшие три месяца стали седьмым по счету кварталом последовательного роста показателей казахстанского автопрома. Сентябрь и третий квартал в целом продемонстрировали наиболее высокие объемы производства с начала 2015 года. Выпуск по итогам 9 месяцев уже заметно превышает аналогичные цифры полного 2017 года. Продажи автомобилей локального производства также растут вдвое быстрее рынка. При этом отчетный квартал обновил исторический максимум сбыта – 7,8 тыс. единиц. С начала года казахстанцы приобрели более 20,6 тыс. отечественных автомобилей на сумму 120 млрд тенге, что составляет без малого половину рынка», - проинформировал он, добавив, что сегодня автопроизводство обеспечивает пятую часть выпуска машиностроительной отрасли.

В «КазАвтоПроме считают», что «стабильная отраслевая динамика на фоне 4%-ного роста казахстанской экономики позволит отечественным автопроизводителям завершить год с более чем 50%-ным приростом выпуска на отметке свыше 30 тыс. автомобилей».