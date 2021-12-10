Токаев предложил странам ЕАЭС производить микрочипы для машиностроительной отрасли

«Предлагается поручить нашим правительствам, при содействии научно-исследовательских институтов, проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт», - сказал Токаев в пятницу в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, третий год подряд в мире имеется беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом, по его видению, идет борьба не только за эксклюзивные инновационно-технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы. Однако на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои из-за нехватки микрочипов и компьютерных элементов.