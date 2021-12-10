Токаев предложил странам ЕАЭС производить микрочипы для машиностроительной отрасли

На мировом рынке наблюдается их нехватка
Тамара Вааль, Vласть
Из-за нехватки микрочипов на мировом рынке президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предложил государствам Евразийского экономического союза рассмотреть возможность совместного производства таких комплектующих для машиностроительной отрасли.
Еще по теме:
- В Казахстане растет спрос на автомобили отечественного производства
- 50%-ный прирост выпуска автомобилей ожидают в Казахстане в конце года
- Решение об источниках средств для поддержки машиностроения пока не принято
- В Казахстане предлагают построить завод по производству металла для авто стоимостью 1 млрд долларов
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые