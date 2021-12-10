На мировом рынке наблюдается их нехватка
Токаев предложил странам ЕАЭС производить микрочипы для машиностроительной отрасли
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Из-за нехватки микрочипов на мировом рынке президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предложил государствам Евразийского экономического союза рассмотреть возможность совместного производства таких комплектующих для машиностроительной отрасли.

«Предлагается поручить нашим правительствам, при содействии научно-исследовательских институтов, проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт», - сказал Токаев в пятницу в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, третий год подряд в мире имеется беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом, по его видению, идет борьба не только за эксклюзивные инновационно-технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы. Однако на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои из-за нехватки микрочипов и компьютерных элементов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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