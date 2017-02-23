Налоговый кодекс похож на дуршлаг, считает министр финансов

«У нас настрой такой, что налоговый кодекс должен быть существенно облегчен. Было много обсуждений. Недавно были нарекания со стороны генеральной прокуратуры о том, что неправильно писать налоговикам для себя же Налоговый кодекс. Мы с этим абсолютно согласны. В этом плане очень плотно работаем с предпринимательским сектором, с инвесторским сообществом», - сообщил он.

По его словам, новый кодекс должен быть «максимально простым», так как опыт предыдущих кодексов часто показывает, что «через год он уже превращается в дуршлаг со множеством вклеек, множеством поправок, в которых не только не только предприниматели, но и налоговики сами зачастую путаются».

«Поэтому наша задача - существенно здесь упростить», - подчеркнул министр.