Новый кодекс будет простым и понятным
Налоговый кодекс похож на дуршлаг, считает министр финансов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Новый налоговый кодекс, который сейчас разрабатывает министерство финансов, будет максимально простым и понятным, заверил в четверг в ходе отчетной коллегии глава ведомства Бахыт Султанов.

«У нас настрой такой, что налоговый кодекс должен быть существенно облегчен. Было много обсуждений. Недавно были нарекания со стороны генеральной прокуратуры о том, что неправильно писать налоговикам для себя же Налоговый кодекс. Мы с этим абсолютно согласны. В этом плане очень плотно работаем с предпринимательским сектором, с инвесторским сообществом», - сообщил он.

По его словам, новый кодекс должен быть «максимально простым», так как опыт предыдущих кодексов часто показывает, что «через год он уже превращается в дуршлаг со множеством вклеек, множеством поправок, в которых не только не только предприниматели, но и налоговики сами зачастую путаются».

«Поэтому наша задача - существенно здесь упростить», - подчеркнул министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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