В Петропавловске за год зафиксировано почти 500 случаев экстремального загрязнения сероводородом

«Казгидромет» подвел итоги экологического мониторинга за 2016 год, согласно которому 9 населенных пунктов Казахстана отнесены к классу высокого уровня загрязнения воздуха, сообщает в четверг пресс-служба «Казгидромет».

По данным «Казгидромета», к городам с высоким уровнем загрязнения отнесены Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай.

В течение года мониторинг проводился по 46 населенным пунктам, из них 27 отнесены к низкому уровню загрязнения, 10 к классу повышенного уровня. Города с повышенным уровнем загрязнения - Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое и Бейнеу.

«По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет положительную динамику (снизился) в городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и Усть-Каменогорск. В семи городах: Актобе, Астана, Балхаш, Петропавловск, Шу, Кызылорда, Жанатас и поселке Акай уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом», - также сообщается в пресс-релизе.

«Казгидромет» информирует, что в течение 2016 года зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 550 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). Экстремально высокое загрязнение по сероводороду было зафиксировано в Актобе, Балхаше, Караганде и Петропавловке (477 случаев).

Установлено, что источником загрязнения атмосферного воздуха сероводородом в Петропавловске является накопитель сточных вод «Биопруд», находящийся на балансе ТОО «Кызылжар су». За выявленные нарушения по загрязнению атмосферного воздуха сероводородом наложено административное взыскание в виде штрафа, также выдано предписание по устранению нарушений экологического законодательства.

«По проведенному радиационному мониторингу средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан не превышали предельно-допустимый уровень», - говорится в заключении.