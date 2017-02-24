В школах появится должность педагога-ассистента

Более половины всех казахстанских школ так и не создали необходимые условия для детей с особыми потребностями. Однако, они имеют право на обучение, как и все остальные, поэтому специально для них будет введена должность педагога-ассистента, сообщила в пятницу в ходе отчетной коллегии министерства образования и науки директор департамента дошкольного и среднего образования ведомства Жаныл Жонтаева.

«Министерством приняты меры, утверждается норма, где наши дети с особыми потребностями могут обучаться по индивидуальной программе. Госпрограммой предусмотрено введение с 2017 года штатной единицы педагога-ассистента. Мы ожидаем также поддержки со стороны местных исполнительных органов», - сказала Жонтаева.

По ее словам, сегодня 54% школ не создали необходимые условия для детей данной категории.

«Каждый регион знает свою ситуацию. Следует отметить, что это не так затратно. Мы рассчитали, и здесь нужна, наверно, душа и гражданская ответственность», - подчеркнула она.

Директор департамента напомнила, что вопрос инклюзивного образования является социально-значимым, всегда находится в центре внимания министерства и общества.

«Каждый родитель, имеющий ребенка с особыми образовательными потребностями, хочет обучать его вместе со всеми детьми. Это право, которое мы обязаны ему предоставить», - заявила Жонтаева.