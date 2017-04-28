Более 20 активов КТЖ будут приватизированы в 2017 году

Холдинг выставит на продажу Актауский международный морской торговый порт и несколько региональных аэропортов
В рамках программы приватизации на 2016-2020 годы национальная компания «Қазақстан темір жолы» выставит на продажу в 2017 году более 20 активов, среди которых Актауский международный морской торговый порт и несколько региональных аэропортов, заводы по производству железнодорожной техники и оборудованию, активы в сегменте грузовых, пассажирских перевозок, терминальные транспортно-логистические, непрофильные и вспомогательные активы, сообщает пресс-служба корпорации.
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