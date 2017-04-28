Более 20 активов КТЖ будут приватизированы в 2017 году

В рамках программы приватизации на 2016-2020 годы национальная компания «Қазақстан темір жолы» выставит на продажу в 2017 году более 20 активов, среди которых Актауский международный морской торговый порт и несколько региональных аэропортов, заводы по производству железнодорожной техники и оборудованию, активы в сегменте грузовых, пассажирских перевозок, терминальные транспортно-логистические, непрофильные и вспомогательные активы, сообщает пресс-служба корпорации.

По словам, руководителя «КТЖ» Каната Алпысбаева, в 2014-2015 году был продан 21 актив компнии на сумму 42,4 млрд тенге, в 2016 году – 11 активов на сумму 24 млрд тенге:

Алпысбаев, выступая на мероприятии по случаю Дня инвестора в Алматы, сообщил, что сейчас «формируется целевая структура группы компаний КТЖ посредством консолидации профильных активов и концентрации в основных сегментах транспортно-логистического бизнеса, а также приватизации непрофильных вспомогательных активов». Он уверен, что меры по улучшению инвестиционного климата, развитию бизнес-среды будут способствовать росту вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны.

«Мы ожидаем активное участие казахстанских и иностранных инвесторов в реализации программы государственной приватизации», – сказал он.