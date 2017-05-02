В министерстве культуры предложили создать Центр рукописей и редких книг

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, выступая на заседании правительства, озвучил инициативу – создать на базе Национального архива Центр рукописей и редких книг. Министерство выдвинуло эту инициативу, «с учетом количества уникальных исторических документальных источников, хранящихся в фондах, библиотеках и архивах страны», как заметил Мухамедиулы.

«Для чего это надо? Во всем мире архивы уже являются частью музейной деятельности. Ватиканский архив, венецианский. Только в одной национально-академической библиотеке Астаны хранятся свыше 25 тысяч единиц материалов, в научном центра «Отырар кітапханасы» - около 50 тысяч. Мы хотим собрать все это в одном месте», - сказал Мухамедиулы.

Он также заявил, что за 5 лет, согласно статистическим данным, количество пользователей библиотек возросло до 5 миллионов.

«И это, несмотря на сегодняшний тренд в сторону интернета, потому что во всех развитых странах библиотеки являются интеллектуальными, научными и дискуссионными площадками, центрами развития творчества и инициатив», - заметил министр.