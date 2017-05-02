В МИД прокомментировали задержание экс-посла Афганистана в аэропорту Астаны

«Инцидент тривиальный. Господин посол себя неадекватно повел. На вопрос таможенников, что находится в сумке, он почему-то ответил, что там находится бомба После допроса спецслужбами выяснилось, что он является послом Афганистана в Казахстане. Но после проверки ручной клади, стало понятно, что это оказалось своего рода какая-то непонятная шутка, или что-то еще. Инцидент был исчерпан, он был отпущен и он вылетела Алматы. Этот вопрос между МИДами ставится решается, что впредь нельзя допускать такого подобного поведения. Поскольку от наших спецслужб не было жесткий рекомендаций, что мы должны призвать его к ответу, поскольку инцидент был исчерпан на месте, естественно какой-либо ноты протеста мы подавать не собираемся», - пояснил Тлеуберди.

По информации пресс-службы аэропорта Астаны, инцидент произошел 1 мая. Мужчина на вопрос таможенников о содержимом его багажа ответил, что там находится бомба. В ходе проверки выяснилось, что мужчина – дипломат, и не имеет в багаже каких-либо взрывчатых веществ. Отмечается, что на расписание рейсов это никак не повлияло, сам виновник ЧП вылетел следующим самолетом.

Как сообщает портал Афганистан.ру, после того, как дипломат Мохаммад Фарука Бараки ответил на вопрос таможенников о содержимом багажа: «Там бомба», входы в здание аэропорта перекрыли, на место были направлены около 100 спецназовцев. На протяжении трех часов дипломат находился под стражей, и лишь после того, как за Бараки поручились сотрудники МИД Казахстана, ему позволили продолжить путь.

Комментируя происшествие в социальных сетях, бывший посол возложил ответственность за недоразумение на работников аэропорта, заявив, что те несколько раз задали ему один и тот же вопрос о багаже и слишком серьёзно отнеслись к его шутке.