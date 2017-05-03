На пересечении Абая-Момышулы строят станцию метро «Достык»
В Алматы частично перекроют движение по улице Момышулы
Фото Жанары Каримовой

В связи со строительством станции «Достык» метрополитена на пересечении проспекта Абая и улицы Момышулы в схему движения автотранспорта на данном участке будут внесены временные изменения, сообщает в среду пресс-служба акимата Алматы.

«С 6 по 9 мая текущего года движение по ул. Момышулы в южном и северном направлении от ул. Улугбека до пр. Абая будет перекрыто. Объезд будет осуществляться по пр. Абая, ул.Саина и ул.Улугбека. Все въезды и выезды в прилегающие дворы с ул. Момышулы будут открыты», - говорится в распространенном сообщении.

В начале марта стало известно, что для своевременного завершения строительства двух станций метро - «Сарыарка» и «Достык» - маслихатом было решено дополнительно направить 2,6 млрд тенге. Станции метро «Сарыарка» и «Достык», расположенные в западной части Алматы, первоначально планировалось сдать в 2017 году, затем завершение строительства и их открытие было перенесено на 2020 год. Строительство станций началось в 2015 году.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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