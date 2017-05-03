СМИ: переговоры в Астане могут привести к созданию четырех зон безопасности в Сирии

По итогам переговоров в Астане по Сирии ожидается подписание документа по четырем зонам безопасности, подписи поставят страны-гаранты, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.

«Ожидаем прорыва. Пока всех эта идея устраивает. Предварительную работу проводили. Надеемся, что удастся добиться подписания этого документа», - цитирует агентство слова источника.

«На уровне стран-гарантов (Россия, Турция, Иран - ред.)», - сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет подписан документ.

Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии - в полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.