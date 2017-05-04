В Астане состоится пятый раунд сирийских переговоров

Переговоры запланированы на середину июля
В Астане в середине июля пройдет пятый раунд сирийских переговоров, передает Sputnik Казахстан.
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