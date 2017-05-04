В Астане состоится пятый раунд сирийских переговоров

В Астане в середине июля пройдет пятый раунд сирийских переговоров, передает Sputnik Казахстан.

«Следующий этап сирийских переговоров в Астане пройдет в середине июля. За две недели до встречи в Астане состоятся предварительные консультации в Анкаре», — сказал в ходе пленарного заседания министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

По информации Sputnik Казахстан, когда Абдрахманов зачитывал заявление стран-гарантов, несколько представителей сирийской оппозиции прокричали, что они против участия Ирана в переговорах.

Четвертый раунд переговоров проходит в Астане 3-4 мая. В Астану прибыли все делегации участников, стран-гарантов и наблюдателей. Это представители России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции, а также представители высокого уровня от Иордании, США и ООН.

