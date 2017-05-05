В КНДР заявили о попытках разведслужб США и Южной Кореи убить Ким Чен Ына

В пятницу КНДР заявила, что Центральное разведывательное управление США и разведывательная служба Южной Кореи пытались убить северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некого биохимического вещества, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийские подразделения Корейской народной Армии на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын заявил, что «элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде».

В последние месяцы напряженность вокруг Корейского полуострова возросла. КНДР провел ояд ракетных испытаний. США направила атомную подводную лодку USS Michigan в порт в южнокорейском Пусане. Президент США Дональд Трамп призвал Совет Безопасности ООН ввести против КНДР новые санкции в связи с проводимыми в стране ядерными и ракетными испытаниями. На что первый заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен обвинил США в создании опасной ситуации в регионе, из-за которой «ядерная война может начаться в любой момент». Он подчеркнул, что Пхеньян выступает против обсуждения его страны на заседании Совета безопасности ООН.

По данным Bloomberg, США и Южная Корея, предположительно, разработали план гипотетической войны с КНДР, предусматривающий убийство руководства Северной Кореи.