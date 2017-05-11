В 2018 году экономика Казахстана вырастет на 3,5% - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития опубликовал прогноз роста экономики Казахстана на 2018 год: согласно этому прогнозу, рост ВВП составит 3,5%. Банк подтвердил предыдущий прогноз роста экономики Казахстана на 2017 год в 2,4%, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе.

«Экономика Казахстана хорошо восстанавливается после замедления, вызванного внешними потрясениями, и создала хорошую базу для дальнейшего роста благодаря процессу реформ. Теперь ключевой задачей является продолжение структурных реформ, чтобы республика полностью воспользовалась улучшением внешнеэкономической ситуации и такими факторами, как улучшение транспортных и других связей благодаря инициативе «Пояс и Путь», прокомментировал глава ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис прогноз, опубликованный в рамках Ежегодного Заседания ЕБРР на Кипре.

Согласно последнему докладу ЕБРР «Региональные экономические перспективы», ожидается, что в этом и следующем году экономический рост возобновится во всех регионах операций ЕБРР благодаря повышению цен на нефть и выходу России из экономического спада.

На фоне событий в России и на рынках сырьевых товаров также прогнозируется ускорение темпов роста в регионе Восточной Европы и Кавказа, а экономическая активность в Центральной Азии, по всей вероятности, стабилизируется на нeсколько более высоких отметках, говорится в сообщении банка.

В докладе также отмечается, что в первые месяцы 2017 года приток капитала в регионы операций ЕБРР был более значительным, чем ожидалось, несмотря на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики в Соединенных Штатах Америки. Это свидетельствует о том, что темпы ужесточения кредитно-денежной политики на данном этапе ниже, чем предполагалось.

В результате, снижение курса национальных валют в регионе по отношению к доллару США после выборов президента в США обратилось вспять в большинстве стран за исключением Турции, где важную роль сыграли внутренние факторы.

Во многих регионах операций ЕБРР доля просроченных кредитов остается высокой, несмотря на некоторое улучшение ситуации в Юго-Восточной Европе.

Напомним, в апреле стало известно, что Национальный банк ожидает ускорения роста экономики Казахстана до 4,7% к 2018 году. Поможет этому восстановление внешнего спроса за счёт возобновления роста экономики России и умеренного роста экономики Китая.