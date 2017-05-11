Теперь документ должны подписать депутаты Европарламента
Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины
Фото vegchel.ru

Совет Европейского союза одобрил постановление о введении безвизового режима для граждан Украины, въезжающих в страны ЕС в деловых, туристических или семейных целях на срок до 90 дней, сообщают в четверг «Ведомости».

«Принятие положения о либерализации визового режима для граждан Украины является важным шагом, который будет способствовать укреплению связей между народами Украины и стран ЕС», – приводятся на сайте Совета ЕС слова мальтийского министра внутренних дел и национальной безопасности Кармело Абелы.

Издание отмечает, что документ о предоставлении безвизового режима Украине теперь должен подписать Европарламент. После этого постановление будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу в течение 20 дней.

Меры не распространяются на Ирландию и Соединенное Королевство.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Президент «Назарбаев университета» Шигео Катсу доложил о работе вуза Нурсултану Назарбаеву
Новости
Самолет QAZAQ AIR второй день не может вылететь из Алматы в Астану по технической причине
Новости
TeliaCompany выражает опасения в связи с намерением Казахстана использовать системы «прямого доступа»
Loading...
Просматриваемые
Новости
Мухтар Джакишев этапирован в Астану в качестве свидетеля по делу Нартая Дутбаева
Новости
С активистками Kazfem провели «разъяснительную беседу» в полиции
Новости
Ушла из жизни джазовая певица Жанна Саттарова
Новости
Зарплаты военнослужащих увеличатся на четверть с 1 июля - Назарбаев
Новости
В Казахстане начал работу фактчекинговый портал
Новости
В праздники казахстанцев ждут дожди