Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины

Совет Европейского союза одобрил постановление о введении безвизового режима для граждан Украины, въезжающих в страны ЕС в деловых, туристических или семейных целях на срок до 90 дней, сообщают в четверг «Ведомости» .

«Принятие положения о либерализации визового режима для граждан Украины является важным шагом, который будет способствовать укреплению связей между народами Украины и стран ЕС», – приводятся на сайте Совета ЕС слова мальтийского министра внутренних дел и национальной безопасности Кармело Абелы.

Издание отмечает, что документ о предоставлении безвизового режима Украине теперь должен подписать Европарламент. После этого постановление будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу в течение 20 дней.

Меры не распространяются на Ирландию и Соединенное Королевство.