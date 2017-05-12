В правительстве обсуждается вопрос об увеличении числа образовательных грантов почти на треть

Министерство образования и науки предложило правительству увеличить число государственных образовательных грантов сначала до 35 тысяч, а затем, в перспективе, до 40 тысяч
В 2017 году в министерстве образования и науки при распределении государственных грантов, приоритет будет отдаваться педагогическим и инженерным специальностям, в соответствии с требованиями политики модернизации Казахстана. Точное количество выделяемых в 2017 году образовательных грантов все еще находится на обсуждении правительства, сообщил директор департамента высшего, послевузовского образования министерства Дархан Ахмед-заки, выступая на пресс-конференции министерства в службе центральных коммуникаций.
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