В правительстве обсуждается вопрос об увеличении числа образовательных грантов почти на треть

В 2017 году в министерстве образования и науки при распределении государственных грантов, приоритет будет отдаваться педагогическим и инженерным специальностям, в соответствии с требованиями политики модернизации Казахстана. Точное количество выделяемых в 2017 году образовательных грантов все еще находится на обсуждении правительства, сообщил директор департамента высшего, послевузовского образования министерства Дархан Ахмед-заки, выступая на пресс-конференции министерства в службе центральных коммуникаций.

«На сегодня, в соответствии с третьей модернизацией Казахстана, объявленной президентом, нужно повышать уровень подготавливаемых в вузах инженеров. Вы сами знаете, что также мы готовимся к внедрению образования на английском языке, для этого нужны квалифицированные педагоги; и в целом, подготовка квалифицированных педагогов по другим предметам. В связи с этим количество грантов по этим специальностям растет. В прошлом году на бакалавриат была выделена 31 тысяча государственных грантов. В этом году мы предложили правительству увеличить число грантов на 5,5 тысяч, если необходимо, то увеличить количество грантов вплоть до 40 тысяч. Сейчас это предложение обсуждается», – сообщил Ахмед-заки.

Он отметил, что, как и в прошлые годы, количество абитуриентов, поступающих на гуманитарные специальности, экономику, юриспруденцию, традиционно высокое, однако, количество грантов для этих специальностей остается на прежнем уровне.

В 2017 году ЕНТ в Казахстане будут сдавать по новому формату. Всего на прохождение тестирования записались 95,3 тыс. выпускников казахстанских школ. Тестирование будет проходить в 165 пунктах.