Госдолг Казахстана находится в управляемых величинах — Сулейменов

«По итогам четырех месяцев наблюдается ускорение роста по большинству отраслей экономики, вкупе со снижающейся инфляцией, возросшей инвестиционной активностью и выросшими международными резервами. В частности, они выросли на 2,2% с начала года. И сейчас составляют 92,7 млрд тенге. Кроме того, по состоянию на 1 мая зафиксирован планируемый уровень госдолга, он находится в управляемых величинах, на безопасных величинах, составляет 12,3 триллиона тенге или 24,6% от ВВП», - сообщил Сулейменов.

Таким образом он констатировал, что одна из главных задач, поставленных главой государства по обеспечению макроэкономической стабильности «данный момент выполняется».

Вместе с тем, подчеркнул министр, сохраняющаяся неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках является доминирующим фактором, который заставляет «умерять наши ожидания на оставшийся период». «Позитивная динамика за первые четыре месяца не должна вызывать иллюзий или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы госаппарата. Мы, в частности, наблюдали в течение первых 5 месяцев 2016 года падение ВВП на 0,2%, соответственно, у нас до сих пор сохраняется эффект низкой базы. То есть, к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и новые источники роста нам необходимо будет изыскивать с тем, чтобы рост планируемый минимум в 2,5% по итогам года, был достигнут», - предупредил Сулейменов.

Он также напомнил, что по итогам четырех месяцев рост ВВП Казахстана составил 3,7%. Кроме того, наблюдается замедление годовой инфляции по состоянию на 1 апреля до 7,5%.

В свою очередь, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что результаты, в целом, «неплохие». Однако, «успехи четырех месяцев не должны нам давать повод для успокоения».

«Сейчас министр (национальной экономики - Тимур Сулейменов - V) сказал, что база, в принципе, и была небольшой, но основная работа как раз предстоит во втором полугодии. Поэтому всем нам необходимо: и центральным, и местным исполнительным органам, продолжить реализацию мер по решению поставленных задач главой государства. В связи с этим министерству по инвестициям и развитию обратить особое внимание на исправление ситуации в отстающих отраслях обрабатывающей промышленности. Надо будет, Аскар Узакпаевич (Мамин — первый заместитель премьер-министра - V), заслушать наших отраслевых министров по всем направлениям, где у нас есть снижение темпов, чтобы мы причины выяснили. На следующей неделе такое совещание надо будет провести», - поручил Сагинтаев.