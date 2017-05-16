​Чистая прибыль Народного банка за I квартала 2017 года выросла на 68%

Чистая прибыль Народного банка за I квартал 2017 года выросла на 68% до 710 млрд тенге. Она увеличилась несмотря на 4% сокращение кредитного портфеля и 2,8% снижение объёма активов, что отчасти было связано с укреплением курса тенге, рассказала на пресс-конференции во вторник председатель правления банка Умут Шаяхметова.

Собственный капитал банка вырос на 6,6% и составил 710 млрд тенге или 47,5% от объёма активов. Активы банка с начала года сократились на 2,8% до 5,2 трлн тенге. Объёмы кредитования банка за три месяца сократились на 4% до 2,5 трлн тенге из-за превышения погашенных займов над выданными в каждом сегменте, а также уменьшения балансовой стоимости кредитного портфеля в иностранной валюте благодаря укреплению курса тенге. При этом доля неработающих кредитов увеличилась почти на 1 п.п. до 9,4%.

Тем не менее, чистый процентный доход вырос на 34,3% до 49,9 млрд тенге. Рентабельность активов (RoAA) выросла на 0,9 п.п. до 3% относительно аналогичного периода прошлого года. Операционные расходы банка выросли на 7,2% до 19 млрд тенге за счёт увеличения зарплатного фонда. Тем не менее, соотношение операционных расходов к доходам снизилось на 6,5% до 27,1%.

Депозитные портфели юридических лиц и физических с начала года сократились на 8,7% и 1,2%, соответственно. Прежде всего, это связано с переоценкой вкладов в иностранной валюте.

В начале мая Народный банк погасил выпуск еврооблигаций на сумму $638 млн. По состоянию на середину мая банк имеет обязательства по программе еврооблигаций размером $500 млн. по ставке 7,25% и сроком погашения в январе 2021 года. Вместе с этим банк выпустил местные облигации на 131,7 млрд тенге, размещенные у Единого накопительного пенсионного фонда по ставке в 7,5% и сроком погашения в феврале 2025 года. Другая облигационная программа размером в 100 млрд тенге, размещенная у ЕНПФ по той же ставке, должна быть погашена в 2024 году.

«Мы пока не меняли свои прогнозы по финансовым результатам за этот год. Единственное, наша основная цифра чистой прибыли по году была обозначена в размере 140 млрд тенге. Мы пока её не меняем, но видим, что можем её превысить… без учёта крупных сделок. <…> Рост кредитного портфеля при этом сложится на уровне 7,4%», - заявила Шаяхметова.