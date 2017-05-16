В Украине заблокируют «Яндекс», «Вконтакте» и «Одноклассники»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, запрещающий провайдерам предоставлять услуги доступа к российским интернет ресурсам, входящим в группу Mail.ru: социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники»; поисковикам «Яндекс» и «Яндекс.Украина», сообщает ТАСС .

Также будет заблокирован доступ к сайтам антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. Санкции введены на три года:

«Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ресурсов сервисов Mail.ru, Яндекс и Яндекс. Украина», – цитирует информагентство сообщение пресс-службы президента Украины.

Порошенко утвердил также расширенный список физических и юридических лиц России, в отношении которых введены санкции. Теперь санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических – из 468.