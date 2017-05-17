Правительство меняет пенсионное законодательство

В среду на пленарном заседании мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения». Документом предлагается повысить пенсии и пособия, а также предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту.

Как отметила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, законопроектом предусмотрено внесение ряда изменений в пенсионное законодательство.

«Согласно поручениям главы государства, данном в нынешнем послании, в 2017-2018 годах размеры пенсий будут повышены в три раза. На первом этапе, то есть, с 1 января 2017 года размеры солидарных пенсий повышены на 9%, базовой пенсии - на 7%. На втором этапе с 1 июля 2017 года будут повышены размеры как солидарной, так и базовой пенсии - солидарной на 11%, а базовой - на 13%. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Размер минимальной пенсии составляет 40 тысяч 950 тенге (вместе с базовой размер минимальной пенсии составит 45 710 с 1 июля 2017 года - V). Это повышение касается всех пенсионеров, то есть, более 2 миллионов человек», - рассказала министр.

Также, напомнила она, с 1 июля 2017 года предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту - с 41 до 46 МРП.

«Это предлагается для обеспечения сопоставимости в размерах пенсий, назначенных в первом полугодии 2017 года с учетом повышения до 11% и пенсий, назначенных во втором полугодии текущего года», - пояснила Дуйсенова.

«Третий этап повышения будет проводиться с 1 июля 2018 года, - продолжила она. - Он будет связан с изменениями методики назначения базовой пенсии. Сегодня базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста в одинаковом размере. В соответствии с новыми подходами, она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в которую входит трудовой стаж до 1998 года и период пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года».

Таким образом, базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров, исходя из трудового стажа до 1998 года, то есть предоставление пенсионерами дополнительных документов о стаже не требуется. Также в стаж участия входит период отчислений в накопительную пенсионную систему, при этом предоставление каких-либо дополнительных справка также не будет требоваться, так как эта информация имеется в едином учетном информационном центре развития трудовых ресурсов.

«С учетом изменений методики определения прожиточного минимума и повышения размера пенсий в текущем году до 20% законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсий с 50 до 54% от величины прожиточного минимума. Таким образом, размер базовой пенсий составит с 1 июля 2018 года, если у граждан трудовой стаж и период отчислений не более 10 лет, то 54% от прожиточного минимума, 20 лет - 74%. Более 33 лет — 100%».

«В итоге граждане, имеющие большой трудовой стаж и период отчислений в пенсионную систему, будут получать большую пенсию. Ожидается, что из 2 миллионов пенсионеров с 1 июля 2018 года 45% будут получать свыше 74% от прожиточного минимума, а 45% будут получать 100% от прожиточного минимума или в два раза больше базовой пенсии, чем сегодня», - объяснила глава минтруда.

Кроме того, с 2018 года предусматривалось внедрение условно-накопительного компонента пенсионной системы за счет уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5% от доходов работников, принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию, законопроектом предусматривается перенос сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателей с 2018 на 2020 год.

«В рамках законопроекта предлагается ряд уточняющих норм, направленных на предоставление лиц, имеющих одновременно право на несколько выплат, возможности выбора одной из них. Еще одно - в проекте закона предусмотрен ряд мер, направленных на господдержку семей, имеющих детей. Первое, предусмотрено повысить на 20% размер единовременного пособия на рождение ребенка. Так, размер пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка будут повышены с 31 до 38 МРП. На рождение четвертого ребенка и более - с 52,35 до 63 МРП.

Если учесть, что в стране рождается ежегодно около 400 тысяч детей, то свыше 300 тысяч семей получат пособия в повышенных размерах. В результате с 2017 года рост по сравнению с 2016 годом рост составит 27%», - отметила Дуйсенова.

Также законопроектом рассматривается оптимизация процесса процедуры назначения пособий, выплачиваемых родителям детей-инвалидов. Теперь они, при прохождении медико-социальной экспертизы, помимо услуг установления инвалидности, могут подать заявление на назначение пособий.

«На реализацию законопроекта при уточнении республиканского бюджета в 2017 году дополнительно предусмотрено 81,6 миллиардов тенге», - заключила она.