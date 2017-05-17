Apple планирует запустить три обновленных модели ноутбуков - СМИ

Подробности станут известны в начале июня
Apple планирует запустить три новых модели ноутбуков - об этих планах будет объявлено на ежегодной конференции для разработчиков в начале июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg..
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