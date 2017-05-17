Apple планирует запустить три обновленных модели ноутбуков - СМИ

Apple планирует запустить три новых модели ноутбуков - об этих планах будет объявлено на ежегодной конференции для разработчиков в начале июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg..

По данным издания, Apple планирует выпустить MacBook Pro с более быстрым процессором Kaby Lake от Intel, новую версию MacBook с 12-дюймовым экраном и MacBook Air с 13-дюймовым экраном и новым процессором. В Apple и Intel от комментариев отказались.

На компьютеры Mac приходится 11% годовой выручки Apple ($216 млрд), на iPhone - почти две трети, но компьютеры являются ключевым продуктом для лояльных клиентов компании, напоминает Bloomberg. В Apple рассчитывают, что новинки составят конкуренцию ноутбуку Surface Laptop от Microsoft.